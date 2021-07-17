Звездный новичок ПСЖ заразился коронавирусом

Ашраф Хакими, который недавно перешел из «Интера» в ПСЖ, сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщают французские СМИ.

22-летний марокканский защитник уже был отправлен на самоизоляцию.

Напомним, Хакими стал игроком ПСЖ в начале июля. Сумма трансфера составила 60 миллионов евро плюс 11 миллионов бонусов.

В «Интере» Хакими провел всего один сезон, в котором стал с командой чемпионом Италии. На его счету 7 голов и 10 ассистов в 37 матчах Серии А.