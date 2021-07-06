ОФИЦИАЛЬНО. Ашраф Хакими – игрок ПСЖ

ПСЖ официально сообщил о подписании защитника «Интера» Ашрафа Хакими. Контракт с 22-летним марокканцем рассчитан на 5 лет – до 2026 года.

Сумма сделки не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 60 миллионов евро плюс 11 миллионов бонусами, 8 из которых – легко достижимые.

В «Интере» Хакими провел всего один сезон, в котором стал с командой чемпионом Италии. На его счету 7 голов и 10 ассистов в 37 матчах Серии А.