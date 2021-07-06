ОФИЦИАЛЬНО. Ашраф Хакими – игрок ПСЖ

Марокканский защитник покинул «Интер»

  • 06.07.2021 19:50
  • 1434 просмотра
  • 1 комментарий
ОФИЦИАЛЬНО. Ашраф Хакими – игрок ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine. Ашраф Хакими

ПСЖ официально сообщил о подписании защитника «Интера» Ашрафа Хакими. Контракт с 22-летним марокканцем рассчитан на 5 лет – до 2026 года.

Сумма сделки не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 60 миллионов евро плюс 11 миллионов бонусами, 8 из которых – легко достижимые.

В «Интере» Хакими провел всего один сезон, в котором стал с командой чемпионом Италии. На его счету 7 голов и 10 ассистов в 37 матчах Серии А.

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Источник — ФК ПСЖ

(5 голосов)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.07.2021 20:15
    0
    такого топового игрока продали пиз.. интер в своем репертуаре . В замен наверное как всегда старика возьмут
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 06.07.2021 20:15
    0
    такого топового игрока продали пиз.. интер в своем репертуаре . В замен наверное как всегда старика возьмут
    Ссылка
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