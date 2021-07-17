Алексей ХОБЛЕНКО: «Для меня Черноморец стал уже родным»

Нападающий Алексей Хобленко вернулся из аренды в «Стабеке» в «Днепр-1». Украинский форвард рассказал о своих ближайших планах.

«Контракт с «Днепром-1» подписан до лета следующего года. Скорее всего, я снова уйду куда-то в аренду.

Варианты есть, но некоторые из них меня не устраивают. Полгода я толком не играл, поэтому сейчас тяжело найти что-то подходящее. Сами понимаете, какая ситуация сейчас в Украине — как в плане выплат, так и финансовой стабильности. Везде задержки по зарплате, неопределенные ситуации. Пока нахожусь в поисках.

Однажды я бы вернулся в «Черноморец». Для меня этот клуб стал уже родным, и я всегда болею за Одессу. Жена ведь моя из этого города. Желаю «Черноморцу» удачи в Премьер-лиге. Буду только рад, если команда будет выигрывать», - сказал Хобленко.