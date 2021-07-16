Источник: Хобленко отправится в аренду в Кривбасс

Форвард «Днепра-1» Алексей Хобленко в ближайшее время вернется из 4-месячной аренды в норвежском «Стабеке», куда он отправился 11 мая.
При этом в «Днепре-1» Хобленко не задержится. Он отправится в еще одну аренду – в «Кривбасс», который новый сезон проведет в Первой лиге. Арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона.
В составе «Стабека» Хобленко не сумел в полной мере проявить себя. На его счету 4 появления на поле, без результативных действий.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Фан-сайт ФК Днепр
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.