Заря может подписать защитника молодежной сборной Украины

Луганская «Заря» готовится к чемпионату и продолжает усиливать состав. В команду Виктора Скрипника прибыл экс-защитник «Олимпика» Игорь Снурницын.
После того, как «Олимпик» расформировался, он и Евгений Цымбалюк были на просмотре в «Десне», но сейчас Снурницын близок к переходу в «Зарю».
21-летний Снурницын выступал за «Олимпик» с 2017 года. В сезоне 2020/21 полузащитник отыграл 18 матчей. Игрок молодежной сборной Украины.
Напомним, что в летний перерыв ряды бронзового призера УПЛ покинули Владлен Юрченко, Дмитрий Иванисеня, Жоэль Абу Ханна, Никола Василь, Андрей Цыганикс и Сергей Гринь.
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Источник — Meta-ratings.com.ua
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