Максим ШАЦКИХ: «У Беседина большой потенциал, он сам себя делает»

Специалист – о форварде «Динамо» и сборной Украины

  • 17.07.2021 12:45
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Максим ШАЦКИХ: «У Беседина большой потенциал, он сам себя делает»
© Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Беседин

Экс-форвард и тренер киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением об Артеме Беседине.

«Три лучших форварда, с которыми играл? Ребров, Милевский и Беседин. С двумя - играл, а Артем рос на моих глазах. У Беседина большой потенциал, как у форварда. Он сам себя делает. 

Берет своим трудолюбием и работоспособностью. Но с любым форвардом, в том числе и с ним, нужно много работать индивидуально. Оставаться после тренировки или делать индивидуальные тренировки - прием мяча, техника, мышление. Над этим нужно плодотворно работать», - сказал Шацких.

Напомним, ранее Беседин выбыл на полгода из-за травмы, полученной на Евро-2020.

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Источник — ПроФутбол

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