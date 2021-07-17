Максим ШАЦКИХ: «У Беседина большой потенциал, он сам себя делает»

Экс-форвард и тренер киевского «Динамо» Максим Шацких поделился мнением об Артеме Беседине.

«Три лучших форварда, с которыми играл? Ребров, Милевский и Беседин. С двумя - играл, а Артем рос на моих глазах. У Беседина большой потенциал, как у форварда. Он сам себя делает.

Берет своим трудолюбием и работоспособностью. Но с любым форвардом, в том числе и с ним, нужно много работать индивидуально. Оставаться после тренировки или делать индивидуальные тренировки - прием мяча, техника, мышление. Над этим нужно плодотворно работать», - сказал Шацких.

Напомним, ранее Беседин выбыл на полгода из-за травмы, полученной на Евро-2020.