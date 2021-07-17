Андрей ТЛУМАК: «Поставлена четкая задача: завоевать путевку в Первую лигу»

Главный тренер львовских «Карпат» Андрей Тлумак рассказал, какие цели поставлены перед командой клубным руководством.

«По большому счету, селекционная работа уже завершена. Можем еще пригласить от силы одного новобранца, но он должен быть сильнее тех футболистов, которые уже есть на контракте. Перед командой поставлена четкая задача: завоевать путевку в Первую лигу.

На новый сезон нашими спонсорами выделено 106 миллионов гривен, из которых - 65 миллионов, будут использовано для строительства клубной загородной базы. Мы уже чувствуем доверие со стороны представителей фанатского движения, которые передали нам знаменитую эмблему «Карпат». При поддержке такого 12 игрока легче будет преодолевать путь на вершину», - сказал Тлумак.

Напомним, что в это межсезонье «Карпаты» подписали целую группу опытных футболистов, среди которых наиболее известный – экс-игрок национальной сборной Украины Денис Кожанов.