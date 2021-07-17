Сассуоло отказал Ювентусу в аренде Локателли с выкупом за 30 млн евро

«Сассуоло» отказал туринскому «Ювентусу» в аренде полузащитника Мануэля Локателли с выкупом за 30 миллионов евро.

Клуб хочет выручить с продажи 23-летнего хавбека 40 миллионов евро и знает, что такую сумму готов заплатить лондонский «Арсенал».

Локателли является приоритетной трансферной целью «Ювентуса», поэтому туринский клуб продолжит пытаться его подписать.

В минувшем сезоне на счету Локателли 34 матча, 4 забитых мяча и 3 результативные передачи.

Ранее Локателли отказался от перехода в донецкий «Шахтер», желая продолжить карьеру в Серии А.