Мбаппе просит, чтобы Реал надавил на ПСЖ

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе надеется, что руководство мадридского «Реала» предпримет решительные шаги для его приобретения.

22-летний игрок просит руководство «сливочных» предпринять конкретные действия. В частности, Килиан хочет, чтобы мадридский клуб оказал давление на ПСЖ и добился трансфера.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 42 гола и 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов повысить зарплату Мбаппе до уровня Неймара.