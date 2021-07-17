Мбаппе просит, чтобы Реал надавил на ПСЖ

22-летний форвард хочет перебраться в испанский гранд

  • 17.07.2021 11:30
  • 611 просмотров
  • 3 комментария
Мбаппе просит, чтобы Реал надавил на ПСЖ
© Getty Images/Global Images Ukraine

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе надеется, что руководство мадридского «Реала» предпримет решительные шаги для его приобретения.

22-летний игрок просит руководство «сливочных» предпринять конкретные действия. В частности, Килиан хочет, чтобы мадридский клуб оказал давление на ПСЖ и добился трансфера.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 42 гола и 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Ранее сообщалось, что ПСЖ готов повысить зарплату Мбаппе до уровня Неймара.

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Источник — AS

(4 голоса)

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Комментарии
    udman1111
    online
      udman1111, 17.07.2021 11:47
    0
    Barsa_che, 17.07.2021 11:43
    После его слабой игры за сборную Франции, еще и не забитый пенальти, потребность в Мбаппе резко упала.
    Слабой игры??? Реально??? Вы его забеги видели??? Гол который отменили шедевр? Да это на данный момент самый сильный нап в своём амплуа, таких как он нет просто, Холланд и Кейн другие совсем.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 17.07.2021 11:43
    0
    После его слабой игры за сборную Франции, еще и не забитый пенальти, потребность в Мбаппе резко упала.
    Ссылка
    StringerBell
    online
      StringerBell, 17.07.2021 11:27
    0
    Нужен как воздух
    Ссылка
    udman1111
    online
      udman1111, 17.07.2021 11:47
    0
    Barsa_che, 17.07.2021 11:43
    После его слабой игры за сборную Франции, еще и не забитый пенальти, потребность в Мбаппе резко упала.
    Слабой игры??? Реально??? Вы его забеги видели??? Гол который отменили шедевр? Да это на данный момент самый сильный нап в своём амплуа, таких как он нет просто, Холланд и Кейн другие совсем.
    Ссылка
    Barsa_che
    online
      Barsa_che, 17.07.2021 11:43
    0
    После его слабой игры за сборную Франции, еще и не забитый пенальти, потребность в Мбаппе резко упала.
    Ссылка
    StringerBell
    online
      StringerBell, 17.07.2021 11:27
    0
    Нужен как воздух
    Ссылка
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