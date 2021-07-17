Мбаппе просит, чтобы Реал надавил на ПСЖ

Форвард ПСЖ и сборной Франции Килиан Мбаппе надеется, что руководство мадридского «Реала» предпримет решительные шаги для его приобретения.
22-летний игрок просит руководство «сливочных» предпринять конкретные действия. В частности, Килиан хочет, чтобы мадридский клуб оказал давление на ПСЖ и добился трансфера.
Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 42 гола и 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ во всех турнирах.
Ранее сообщалось, что ПСЖ готов повысить зарплату Мбаппе до уровня Неймара.
Источник — AS
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