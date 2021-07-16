ПСЖ готов повысить зарплату Мбаппе до уровня Неймара

Парижане хотят удержать звездного форварда

  • 16.07.2021 15:03
  • 1006 просмотров
  • 3 комментария
ПСЖ готов повысить зарплату Мбаппе до уровня Неймара
© Getty Images/Global Images Ukraine. Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ летом 2022 года, когда истечет срок его контракта с клубом. Руководство парижан делает все возможное, чтобы не допустить такого сценария.

ПСЖ предложит Мбаппе новый контракт с существенным повышением зарплаты. Клуб готов платить французскому форварду столько же, сколько и Неймару – 37 миллионов евро в год. Сейчас Мбаппе зарабатывает 18 миллионов евро в год.

При этом Мбаппе пока что не намерен оставаться в ПСЖ. Его цель – перейти в «Реал» Мадрид.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 42 гола и 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

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Источник — Marca

(3 голоса)

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Комментарии
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 16.07.2021 16:08
    0
    Хоть и не люблю ПСЖ за то что мешок, но они хотя бы в Суперлигу не играли
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 16.07.2021 15:32
    0
    Я думал, что он уже больше Неймара получает.
    Ссылка
    Сергій Похила
      Сергій Похила, 16.07.2021 15:12
    +1
    Простіше змінити розмір зарплат Неймара та Мбаппе. Мбаппе платити 37 млн в рік, а Неймару - 18 грн. Неймар добре пристроївся, чемпіонат - халява, відіграти на повну силу кілька матчів в ЛЧ в рік - от і все.
    Ссылка
    Сергій Похила
      Сергій Похила, 16.07.2021 15:12
    +1
    Простіше змінити розмір зарплат Неймара та Мбаппе. Мбаппе платити 37 млн в рік, а Неймару - 18 грн. Неймар добре пристроївся, чемпіонат - халява, відіграти на повну силу кілька матчів в ЛЧ в рік - от і все.
    Ссылка
    Иван Иванов
    online
      Иван Иванов, 16.07.2021 16:08
    0
    Хоть и не люблю ПСЖ за то что мешок, но они хотя бы в Суперлигу не играли
    Ссылка
    kylt_lichnosti
    online
      kylt_lichnosti, 16.07.2021 15:32
    0
    Я думал, что он уже больше Неймара получает.
    Ссылка
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