ПСЖ готов повысить зарплату Мбаппе до уровня Неймара

Килиан Мбаппе намерен покинуть ПСЖ летом 2022 года, когда истечет срок его контракта с клубом. Руководство парижан делает все возможное, чтобы не допустить такого сценария.

ПСЖ предложит Мбаппе новый контракт с существенным повышением зарплаты. Клуб готов платить французскому форварду столько же, сколько и Неймару – 37 миллионов евро в год. Сейчас Мбаппе зарабатывает 18 миллионов евро в год.

При этом Мбаппе пока что не намерен оставаться в ПСЖ. Его цель – перейти в «Реал» Мадрид.

Мбаппе выступает за ПСЖ с лета 2017 года. В прошлом сезоне на его счету 42 гола и 11 ассистов в 47 матчах за ПСЖ во всех турнирах.