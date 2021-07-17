«Колос» из Ковалевки и хмельницкое «Подолье» провели товарищеский поединок в рамках подготовки к новому сезону.
Команда Руслана Костышина оказалась слабее дебютанта Первой лиги. «Подолье» одержало победу со счетом 3:2.
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Источник — Sport.ua
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