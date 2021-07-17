Малиновский против Ярмоленко: Аталанта и Вест Хэм проведут спарринг

Контрольный поединок состоится 7 августа в Лондоне

  • 17.07.2021 10:38
  • 296 просмотров
  • 3 комментария
Малиновский против Ярмоленко: Аталанта и Вест Хэм проведут спарринг
© ФК Вест Хэм

Английский «Вест Хэм», за который выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, проведет спарринг с одним из сильнейших клубов Италии.

Соперником «молотобойцев» станет «Аталанта» еще двух украинских звезд Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.

Контрольный поединок состоится 7 августа в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по киевскому времени.

Ранее сообщалось, что Ярмоленко близок к переходу в турецкий «Фенербахче».

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Источник — ФК Вест Хэм

(2 голоса)

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Комментарии
    Zp0rt
    online
      Zp0rt, 17.07.2021 10:55
    -1
    temamx2727, 17.07.2021 10:50
    Вот-вот, думал сходить может, а потом понял что смысла походу не будет. Ну посмотрим, как к тому времени будут дела обстоять.
    Пожалуй я тоже не пойду
    Ссылка
    temamx2727
    online
      temamx2727, 17.07.2021 10:50
    -1
    Alehandro, 17.07.2021 10:35
    Вот только Малина после операции и явно не сыграет, а Ярмолу к тому времени скорее всего уже продадут. Ну, и Коваленко до 7 августа куда-то впарят
    Вот-вот, думал сходить может, а потом понял что смысла походу не будет. Ну посмотрим, как к тому времени будут дела обстоять.
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.07.2021 10:35
    +1
    Вот только Малина после операции и явно не сыграет, а Ярмолу к тому времени скорее всего уже продадут. Ну, и Коваленко до 7 августа куда-то впарят
    Ссылка
    Alehandro
    online
      Alehandro, 17.07.2021 10:35
    +1
    Вот только Малина после операции и явно не сыграет, а Ярмолу к тому времени скорее всего уже продадут. Ну, и Коваленко до 7 августа куда-то впарят
    Ссылка
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