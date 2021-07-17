Малиновский против Ярмоленко: Аталанта и Вест Хэм проведут спарринг

Английский «Вест Хэм», за который выступает вингер сборной Украины Андрей Ярмоленко, проведет спарринг с одним из сильнейших клубов Италии.
Соперником «молотобойцев» станет «Аталанта» еще двух украинских звезд Руслана Малиновского и Виктора Коваленко.
Контрольный поединок состоится 7 августа в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 17.00 по киевскому времени.
Ранее сообщалось, что Ярмоленко близок к переходу в турецкий «Фенербахче».
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Источник — ФК Вест Хэм
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