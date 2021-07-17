Капитан национальной сборной Швеции завершил международную карьеру

Капитан АИКа и сборной Швеции Себастьян Ларссон, выступивший с командой на Евро-2020, объявил о завершении международной карьеры.

«Не могу описать словами ту гордость, которую я чувствовал каждый раз, когда надевал футболку сборной Швеции», - написал Ларссон в своем Instagram.

36-летний Себастьян Ларссон выступал за сборную Швеции на протяжении 13 лет и успел поучаствовать в чемпионатах Европы 2008, 2012, 2016, 2020 годов, а также на чемпионате мира-2018.

Полузащитник со 133 матчами занимает третье место по числу игр за национальную команду. На счету Ларссона 10 забитых мячей.

Напомним, на Евро-2020 Швеция дошла до 1/8 финала, где в компенсированное время проиграла Украине (1:2).