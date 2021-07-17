На Хобленко претендует не только Кривбасс, но и Черноморец

Форвард вернулся из Норвегии в Украину и изучает варианты

  • 17.07.2021 06:14
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На Хобленко претендует не только Кривбасс, но и Черноморец
© ФК Стабек. Алексей Хобленко

Форвард Алексей Хобленко вернулся из Норвегии в Украину и изучает варианты дальнейшей карьеры.

Ясность пока не наступила. У нападающего есть несколько вариантов, однако с принятием окончательного решения он не спешит.

В его услугах заинтересован одесский «Черноморец», где Хобленко ранее уже выступал. Кроме того, одним из возможных вариантов является криворожский «Кривбасс».

Алексей находился в краткосрочной аренде в норвежском «Стабеке». Нападающий «Днепра-1» завершил свой очередной зарубежный этап. 27-летний футболист принял участие в шести матчах чемпионата Норвегии, после чего вернулся на родину, где полторы недели назад супруга подарила ему сына.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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