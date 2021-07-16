Элина СВИТОЛИНА: «Это лучший день в моей жизни»

16 июля украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис поженились. Теннисисты сыграли свадьбу в Швейцарии.
Первая ракетка Украины выложила две фотографии со свадьбы и прокомментировала радостное событие в Instagram: «Это лучший день в моей жизни».
ФОТО. Свитолина сыграла свадьбу с Монфисом в Швейцарии
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Источник — Instagram
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дурепі треба Заміж
дурепі треба Заміж
дурепі треба Заміж
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