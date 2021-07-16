Элина СВИТОЛИНА: «Это лучший день в моей жизни»

16 июля украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис поженились

  • 16.07.2021 21:42
  • 3452 просмотра
  • 6 комментариев
Элина СВИТОЛИНА: «Это лучший день в моей жизни»
© Instagram

16 июля украинка Элина Свитолина и француз Гаэль Монфис поженились. Теннисисты сыграли свадьбу в Швейцарии. 

Первая ракетка Украины выложила две фотографии со свадьбы и прокомментировала радостное событие в Instagram: «Это лучший день в моей жизни».

ФОТО. Свитолина сыграла свадьбу с Монфисом в Швейцарии

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Источник — Instagram

(7 голосов)

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Комментарии
    Akella_147
      Akella_147, 16.07.2021 23:27
    0
    Посмотрите" отдушивдушу" про Элинку..поймете
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.07.2021 23:21
    +2
    Анатолій Чорнобук, 16.07.2021 23:08
    не плутай сарказм з расизмом
    дурепі треба Заміж
    Тобі треба голова на плечах.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 16.07.2021 23:08
    -4
    K_Sarioglo@i.ua, 16.07.2021 22:42
    Принаймні не буде таких деградантів-расистів як ти.
    не плутай сарказм з расизмом
    дурепі треба Заміж
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 16.07.2021 22:42
    +4
    Анатолій Чорнобук, 16.07.2021 22:41
    Будуть чорношкірі монфісята???
    Принаймні не буде таких деградантів-расистів як ти.
    Ссылка
    Анатолій Чорнобук
    online
      Анатолій Чорнобук, 16.07.2021 22:41
    -3
    Будуть чорношкірі монфісята???
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 16.07.2021 21:54
    +8
    В!ТАЮ!!!!!!!!!!!!!1
    Ссылка
    Павел СН
    online
      Павел СН, 16.07.2021 21:54
    +8
    В!ТАЮ!!!!!!!!!!!!!1
    Ссылка
    K_Sarioglo@i.ua
    online
      K_Sarioglo@i.ua, 16.07.2021 22:42
    +4
    Анатолій Чорнобук, 16.07.2021 22:41
    Будуть чорношкірі монфісята???
    Принаймні не буде таких деградантів-расистів як ти.
    Ссылка
    Alexander Киев
    online
      Alexander Киев, 16.07.2021 23:21
    +2
    Анатолій Чорнобук, 16.07.2021 23:08
    не плутай сарказм з расизмом
    дурепі треба Заміж
    Тобі треба голова на плечах.
    Ссылка
    Akella_147
    online
      Akella_147, 16.07.2021 23:27
    0
    Посмотрите" отдушивдушу" про Элинку..поймете
    Ссылка
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