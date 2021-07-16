ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм продал Фелипе Андерсона в Лацио

«Вест Хэм» официально сообщил о том, что продал в «Лацио» своего полузащитника Фелипе Андерсона. «Лацио» о подписании 28-летнего бразильца пока не объявил, но уже активно публикует фото с тренировок Андерсона с командой в своих соцсетях:



twitter.com/OfficialSSLazio

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 3 миллиона евро. В 2018 году «Вест Хэм» отдал за хавбека тому же «Лацио» 38 миллионов евро.

За «Вест Хэм» Фелипе Андерсон провел 73 матча, в которых забил 12 голов и сделал 13 ассистов. Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Порту».

Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» также хочет продать Андрея Ярмоленко.