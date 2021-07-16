ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм продал Фелипе Андерсона в Лацио

Бразилец вернулся в римский клуб

  • 16.07.2021 17:42
  • 1021 просмотр
  • 2 комментария
ОФИЦИАЛЬНО. Вест Хэм продал Фелипе Андерсона в Лацио
© Getty Images/Global Images Ukraine. Фелипе Андерсон

«Вест Хэм» официально сообщил о том, что продал в «Лацио» своего полузащитника Фелипе Андерсона. «Лацио» о подписании 28-летнего бразильца пока не объявил, но уже активно публикует фото с тренировок Андерсона с командой в своих соцсетях:


twitter.com/OfficialSSLazio

Сумма трансфера не сообщается, но, по информации СМИ, она составила 3 миллиона евро. В 2018 году «Вест Хэм» отдал за хавбека тому же «Лацио» 38 миллионов евро.

За «Вест Хэм» Фелипе Андерсон провел 73 матча, в которых забил 12 голов и сделал 13 ассистов. Прошлый сезон хавбек провел в аренде в «Порту».

Ранее сообщалось о том, что «Вест Хэм» также хочет продать Андрея Ярмоленко.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Вест Хэм

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.07.2021 17:59
    0
    Хорошо римляне на Фелиппе заработали))) Лотито по красоте тут все сделал за последнее время, это лучшее что он сделал для клуба. Хорошего игрока вернул, с профитом 35 лямов, к тому же возраст 28 лет, самый расцвет сил и команда реально его, которой он принесет пользу сто пудов. Бьянко челесте будут рады возвращению Андерсона точно
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.07.2021 17:49
    0
    Селекція викликає подив.. За 38 млн купили і за 3 млн назад повернули..
    Ссылка
    Александр Шевченко
    online
      Александр Шевченко, 16.07.2021 17:59
    0
    Хорошо римляне на Фелиппе заработали))) Лотито по красоте тут все сделал за последнее время, это лучшее что он сделал для клуба. Хорошего игрока вернул, с профитом 35 лямов, к тому же возраст 28 лет, самый расцвет сил и команда реально его, которой он принесет пользу сто пудов. Бьянко челесте будут рады возвращению Андерсона точно
    Ссылка
    bonv
    online
      bonv, 16.07.2021 17:49
    0
    Селекція викликає подив.. За 38 млн купили і за 3 млн назад повернули..
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности