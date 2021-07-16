Бывший тренер Динамо возглавил албанский Кукеси

Диего Лонго ранее помогал Мирче Луческу в стане «бело-синих»

  • 16.07.2021 17:24
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Бывший тренер Динамо возглавил албанский Кукеси
© ФК Кукеси. Диего Лонго

Экс-ассистент главного тренера киевского «Динамо» Мирчи Луческу 45-летний итальянец Диего Лонго возглавил албанский «Кукеси».

Официально о сроке действия контракта Лонго с «Кукеси» не сообщается, но по данным албанских и итальянских СМИ, договор рассчитан на один сезон.

В минувшем розыгрыше чемпионата Албании «Кукеси», который однажды в истории становился чемпионом страны, финишировал на шестом месте из десяти команд-участниц элитной лиги.

Диего Лонго работал в «Динамо» с июля 2020-го по январь 2021 года, после чего покинул украинский клуб, как было объявлено официально, по семейным обстоятельствам.

Ранее итальянец много лет работал ассистентом сына Мирчи Луческу Развана.

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Источник — ФК Кукеси

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