Владислав ДУБИНЧАК: «Стараемся смотреть не на соперника, а на себя»

Защитник «Динамо» Владислав Дубинчак поделился впечатлениями от контрольного матча против «Эвиана» (победа 3:0):

- Как встретили сборников?

- Они вернулись с хорошим результатом, все были рады их видеть. Отличное настроение.

- Вы сыграли против «Эвиана», который выступает в пятой лиге Франции. Имеет ли значение, какой чемпионат представляет соперник или это не главное?

- Нет, тренер дает задание держать темп, играть в свою игру, налаживать взаимосвязи на поле. Стараемся смотреть не на соперника, а на себя.

- Было интересно наблюдать за исполнением стандартов «Эвиана»…

- Вы имеете в виду, как они разбегались из-за штрафной? Это неплохая тактика.

- Денис Бойко отдал свою первую голевую передачу за долгое время…

- Поздравляю, в том эпизоде и Ванат здорово сыграл.

- Как коллеги воспринимают молодых игроков?

- Все понимают, все через это проходят. Нет никакого давления, наоборот, старшие партнеры по команде стараются поддержать, подсказать. Думаю, молодым ребятам сейчас легко.

- В первом тайме вы с Тымчиком развивали атаки на фланге. Во втором тайме было тяжело ввиду состояния поля?

- Да, поле немного тяжелое, много кочек, поэтому непросто было контролировать мяч, где-то может и сказалось качество поля.

- Как тебе де Пена на позиции левого защитника?

- Он хороший левша, у него развита левая нога, поэтому, думаю, ему не тяжело играть. Тем более с такой командой, французы немного атаковали.