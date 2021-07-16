Барселона решила избавиться от Коутиньо

«Барселона» приняла окончательное решение избавиться от Филиппе Коутиньо. В клубе больше не рассчитывают на бразильского хавбека. Шансов в первой команде он больше не получит.

«Барселона» будет искать покупателя на Коутиньо, который может подписать игрока уже этим летом. «Блаугранас» разочарованы уровнем игры Коутиньо и его постоянными травмами.

В прошлом сезоне из-за травм Коутиньо провел всего 14 матчей за «Барселону» во всех турнирах и отличился в них 3 голами и 2 ассистами. Бразилец перешел в «Барселону» в январе 2018 года за 145 миллионов евро из «Ливерпуля».