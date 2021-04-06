Коутиньо вновь прооперирован. Скорее всего, в этом сезоне он не сыграет

28-летний полузащитник «Барселоны» Филиппе Коутиньо перенес операцию на мениске.

Напомним, что Коутиньо травмировался в декабре в матче с «Эйбаром». В январе бразилец уже перенес одну операцию на мениске.

В марте была проведена повторная операция, после которой предполагалось, что он сыграет в конце апреля. Однако восстановление после второй операции прошло неудачно.

В клубе точные сроки восстановления не называют, однако ожидается, что бразилец пропустит остаток сезона.

В нынешнем сезоне на счету Коутиньо 3 гола и 2 ассиста в 14 матчах за «Барселону» во всех турнирах. Ранее сообщалось о том, что бразильца хочет купить «Арсенал».