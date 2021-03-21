Арсенал намерен купить Коутиньо

«Арсенал» этим летом собирается подписать полузащитника «Барселоны» Филиппе Коутиньо.
Напомним, что каталонский клуб после прихода нового президент собирается устроить чистку состава. Среди кандидатов на выход является Коутиньо.
В этом сезоне Коутиньо сыграл 14 матчей за «Барселону», забил 3 мяча и отдал 2 голевые передачи.
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Источник — Daily Express
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