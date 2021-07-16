ФОТО. Уже в работе. Сборники Динамо приступили к тренировкам

15 июля игроки сборной Украины, получившие отдых после Евро, вернулись в расположение Динамо на сборе в Швейцарии.

К составу команды присоединились Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

В пятницу утром динамовские сборники продолжат втягивание в работу на сборе, а в субботу «Динамо» проведет очередной контрольный матч – с французской «Ниццей».