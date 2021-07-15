Луческу дождался. Сборники Динамо прибыли в расположение клуба

15 июля в расположение «Динамо», которое проводит сбор в Швейцарии, прибыли игроки сборной Украины, получившие отдых после Евро-2020.
К составу команды присоединились Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.
Артем Беседин получил тяжелую травму на Евро и проходит курс восстановления.
К тренировкам игроки присоединятся завтра.
«Динамо» из-за ситуации с «Олимпиком» и «Минаем» 1-й тур УПЛ пропускает, так как матч киевлян перенесен на неопределенный срок.
Источник — ФК Динамо Киев
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