Луческу дождался. Сборники Динамо прибыли в расположение клуба

Игроки сборной Украины вернулись после Евро-2020

  • 15.07.2021 19:17
  • 2610 просмотров
  • 1 комментарий
Луческу дождался. Сборники Динамо прибыли в расположение клуба
© fcdynamo.kiev.ua

15 июля в расположение «Динамо», которое проводит сбор в Швейцарии, прибыли игроки сборной Украины, получившие отдых после Евро-2020.

К составу команды присоединились Георгий Бущан, Илья Забарный, Александр Караваев, Виталий Миколенко, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко и Виктор Цыганков.

Артем Беседин получил тяжелую травму на Евро и проходит курс восстановления.

К тренировкам игроки присоединятся завтра.

«Динамо» из-за ситуации с «Олимпиком» и «Минаем» 1-й тур УПЛ пропускает, так как матч киевлян перенесен на неопределенный срок.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.07.2021 20:06
    0
    Миколенко на фото рассказывает как ему Баста дал автограф ,и как он круто сыграл на ЕВРО
    Ссылка
    Петр Яновский
    online
      Петр Яновский, 15.07.2021 20:06
    0
    Миколенко на фото рассказывает как ему Баста дал автограф ,и как он круто сыграл на ЕВРО
    Ссылка
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