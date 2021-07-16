Parimatch продлил спонсорский контракт с черниговской Десной

Контракт подписан на год

  • 16.07.2021 10:36
  • 31 просмотр
  • 0 комментариев
Parimatch продлил спонсорский контракт с черниговской Десной

Соглашение ФК "Десна" и TM Parimatch переподписали накануне нового футбольного сезона 2021/2022, который начнется 25 июля поединком против одесского "Черноморца".

Это означает, что бренд продолжит быть титульным спонсором черниговского клуба с размещением логотипа на футбольной форме, официальном сайте и соцсетях команды.

В новом сезоне Parimatch планирует усилить маркетинговую составляющую "Десны" и увеличить количество болельщиков, как на трибунах, так и перед экранами. Кроме того, условиями контракта предусмотрено больше социальных активностей и акций для всех футбольных фанов.

"Мы очень рады видеть" Десну "среди своих партнеров. Чернигов всегда любил футбол и наши совместные проекты это подтвердили. В следующих сезонах мы хотим расширить наше сотрудничество и вместе с клубом подарить черниговцам спортивную феерию. Впереди много работы, которую болельщики непременно оценят. Это часть нашей стратегии устойчивого развития украинского спорта", - прокомментировал продолжение сотрудничества Head of sponsorship Parimatch Филипп Орлов.

За предыдущий период совместной работы "Десна" впервые в истории клуба вышла в еврокубки. А черниговские болельщики получили возможность посмотреть на больших экранах не только трансляцию исторического матча с немецким Вольфсбургом, но и поединки украинской сборной во время Евро 2020.

К обновленным спортивным активностям все желающие смогут присоединиться уже 25 июля. Стартовая игра сезона с "Черноморцем" начнется в 19:30 на местном стадионе им. Гагарина.

Parimatch - драйвер развития, который много лет оказывает поддержку спорту на различных уровнях. В портфеле партнерских проектов бренда - Национальная сборная Украины по футболу, ФК «Шахтер», ФК «Десна», ФК «Львов», ФК «Металлист 1925», Федерация баскетбола Украины, Украинская хоккейная лига и другие.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности