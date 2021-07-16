Серхио РАМОС: «Советую Мбаппе остаться в ПСЖ»

Новичок ПСЖ Серхио Рамос надеется, что звезда парижан Килиан Мбаппе останется в команде и не перейдет в «Реал».

«Советую Мбаппе остаться в ПСЖ. Не мне решать, но я бы хотел, чтобы он остался. Команде нужны лучшие игроки, и он один из таких. Как и Неймар. Мы втроем можем многого добиться».

«Конечно, «Реал» - один из лучших клубов мира. Возможно, лучший, и логично, что классные игроки хотят перейти туда, но я надеюсь, что Мбаппе останется», - сказал Рамос.

Ранее сообщалось, что форвард отказался продлить контракт с ПСЖ.