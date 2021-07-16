Серхио РАМОС: «Советую Мбаппе остаться в ПСЖ»

Защитник видит Мбаппе в парижской команде

  • 16.07.2021 09:28
  • 373 просмотра
  • 0 комментариев
Серхио РАМОС: «Советую Мбаппе остаться в ПСЖ»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Новичок ПСЖ Серхио Рамос надеется, что звезда парижан Килиан Мбаппе останется в команде и не перейдет в «Реал».

«Советую Мбаппе остаться в ПСЖ. Не мне решать, но я бы хотел, чтобы он остался. Команде нужны лучшие игроки, и он один из таких. Как и Неймар. Мы втроем можем многого добиться».

«Конечно, «Реал» - один из лучших клубов мира. Возможно, лучший, и логично, что классные игроки хотят перейти туда, но я надеюсь, что Мбаппе останется», - сказал Рамос.

Ранее сообщалось, что форвард отказался продлить контракт с ПСЖ.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — AS

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности