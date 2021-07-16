Президент ФК Львов: «Со стадионом сложная ситуация. Футбол во Львове будет»

Президент ФК «Львов» Богдан Копытко прокомментировал ситуацию со стадионами с городе.

Клуб не сумел договориться об условиях выступлений на «Арене Львов», поэтому вместе с «Рухом» решил перебраться на стадион «Украина», однако у этой арены забрали право выступать в УПЛ.

Теперь «Львов» намерен вернуться на «Арену Львов».

«Как для клуба, так и лично для меня, понижение стадиона «Украина» в классе стало неожиданностью, ведь команда планировала проводить свои домашние матчи именно на этой арене, которая является знаковой не только для львовского, но и для всего украинского футбола. Мы поддерживаем позицию депутатов областного и городского советов о возвращении стадиона «Украина» 3-й категории, которая необходима для проведения матчей уровня УПЛ, и уверены, что сыграем еще не один поединок на легендарной арене».

«Все это сложно, ведь в первую очередь страдают игроки и болельщики, которые представляют клуб на футбольном поле и непосредственно на трибунах».

«Однако, несмотря на это, большой футбол во Львове должен быть и он будет! У нас идет переговорный процесс с руководством «Арены Львов», и я надеюсь, что уже в ближайшей перспективе нам удастся достичь соглашения, которое устроит обе стороны».