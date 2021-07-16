Президент ФК Львов: «Со стадионом сложная ситуация. Футбол во Львове будет»

Богдан Копытко прокомментировал ситуацию

  • 16.07.2021 09:10
  • 837 просмотров
  • 2 комментария
Президент ФК Львов: «Со стадионом сложная ситуация. Футбол во Львове будет»
© pfclviv.com

Президент ФК «Львов» Богдан Копытко прокомментировал ситуацию со стадионами с городе.

Клуб не сумел договориться об условиях выступлений на «Арене Львов», поэтому вместе с «Рухом» решил перебраться на стадион «Украина», однако у этой арены забрали право выступать в УПЛ.

Теперь «Львов» намерен вернуться на «Арену Львов».

«Как для клуба, так и лично для меня, понижение стадиона «Украина» в классе стало неожиданностью, ведь команда планировала проводить свои домашние матчи именно на этой арене, которая является знаковой не только для львовского, но и для всего украинского футбола. Мы поддерживаем позицию депутатов областного и городского советов о возвращении стадиона «Украина» 3-й категории, которая необходима для проведения матчей уровня УПЛ, и уверены, что сыграем еще не один поединок на легендарной арене».

«Все это сложно, ведь в первую очередь страдают игроки и болельщики, которые представляют клуб на футбольном поле и непосредственно на трибунах».

«Однако, несмотря на это, большой футбол во Львове должен быть и он будет! У нас идет переговорный процесс с руководством «Арены Львов», и я надеюсь, что уже в ближайшей перспективе нам удастся достичь соглашения, которое устроит обе стороны».

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Источник — ФК Львов

(3 голоса)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.07.2021 09:59
    0
    DidOk, 16.07.2021 09:47
    А що заважає Козловському (Рух) і Копитко (Львів) за 6 місяців привести до ладу стадіон "Україна" ? Було б бажання. Тоді ні УАФ ні Зе вам не заборонять на ньому грати.
    якщо є завдання будь-яким способом загнати їх на Арену Львів, то ти хоч Уемблі з України зроби, її всеодно не атестують. Якщо стадіон Україна це друга категорія, то стадіони в Чернігові, Ужгороді, Кропивницькому, Луцьку мають бути першої категорії. Але вони залишились в третій
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 16.07.2021 09:47
    0
    А що заважає Козловському (Рух) і Копитко (Львів) за 6 місяців привести до ладу стадіон "Україна" ? Було б бажання. Тоді ні УАФ ні Зе вам не заборонять на ньому грати.
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 16.07.2021 09:59
    0
    DidOk, 16.07.2021 09:47
    А що заважає Козловському (Рух) і Копитко (Львів) за 6 місяців привести до ладу стадіон "Україна" ? Було б бажання. Тоді ні УАФ ні Зе вам не заборонять на ньому грати.
    якщо є завдання будь-яким способом загнати їх на Арену Львів, то ти хоч Уемблі з України зроби, її всеодно не атестують. Якщо стадіон Україна це друга категорія, то стадіони в Чернігові, Ужгороді, Кропивницькому, Луцьку мають бути першої категорії. Але вони залишились в третій
    Ссылка
    DidOk
    online
      DidOk, 16.07.2021 09:47
    0
    А що заважає Козловському (Рух) і Копитко (Львів) за 6 місяців привести до ладу стадіон "Україна" ? Було б бажання. Тоді ні УАФ ні Зе вам не заборонять на ньому грати.
    Ссылка
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