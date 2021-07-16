Букайо САКА: «Не забил пенальти и сразу понял - будет хейт»

Игрок был готов к волне ненависти

  • 16.07.2021 08:48
  • 1163 просмотра
  • 4 комментария
Букайо САКА: «Не забил пенальти и сразу понял - будет хейт»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Вингер сборной Англии Букайо Сака не реализовал последний пенальти в финале Евро-2020 против Италии, а фаны после этого начали угрожать и оскорблять его и других игроков в соцсетях.

«Как только я не забил пенальти, то сразу понял, какой уровень хейта поднимется. Но я не позволю всему этому негативу, который начался после финала, сломать меня. Такова реальность, что некоторые соцсети делают недостаточно, чтобы остановить оскорбления и расизм».

«Не хочу, чтобы другие люди получали сообщения, которые присылали мне, Джейдону Санчо и Маркусу Рэшфорду», - сказал Сака.

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Источник — BBC

(5 голосов)

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Комментарии
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 16.07.2021 09:56
    0
    То справжні англійці незабили пенальті
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 16.07.2021 09:43
    0
    Я могу только представить, что бы было с африканцем белого цвета кожи, который не забил бы пенальти на кубке африканских наций....
    Его бы там съели живьём чернокожие!!!
    А у нас перед ними на колено встают....
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 16.07.2021 09:40
    0
    повезло вам что вы не из Колумбии, узнали бы что такое хейт, если бы дожили до этого...
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 16.07.2021 09:07
    -1
    Все эти ребята, с другим цветом кожи, считают себя угнетенными и что к ним нет должного внимания и уважения со стороны людей с белой кожей.Что они какие-то особенные и из надо жалеть и все им прощать. Лично я думаю, что эта троица футболистов, могла спецтально не щабить пеналя в знак протеста против того, что их далеких предков угнетали англичане на плантациях. Будь я тренером, я бы никогда не доверил вот таким футбрлистам исполнять послематчевые 11-ти метровые удары...
    Ссылка
    Liverpool1982r
    online
      Liverpool1982r, 16.07.2021 09:56
    0
    То справжні англійці незабили пенальті
    Ссылка
    BUCH
    online
      BUCH, 16.07.2021 09:43
    0
    Я могу только представить, что бы было с африканцем белого цвета кожи, который не забил бы пенальти на кубке африканских наций....
    Его бы там съели живьём чернокожие!!!
    А у нас перед ними на колено встают....
    Ссылка
    pike1
    online
      pike1, 16.07.2021 09:40
    0
    повезло вам что вы не из Колумбии, узнали бы что такое хейт, если бы дожили до этого...
    Ссылка
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