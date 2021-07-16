Букайо САКА: «Не забил пенальти и сразу понял - будет хейт»

Вингер сборной Англии Букайо Сака не реализовал последний пенальти в финале Евро-2020 против Италии, а фаны после этого начали угрожать и оскорблять его и других игроков в соцсетях.

«Как только я не забил пенальти, то сразу понял, какой уровень хейта поднимется. Но я не позволю всему этому негативу, который начался после финала, сломать меня. Такова реальность, что некоторые соцсети делают недостаточно, чтобы остановить оскорбления и расизм».

«Не хочу, чтобы другие люди получали сообщения, которые присылали мне, Джейдону Санчо и Маркусу Рэшфорду», - сказал Сака.