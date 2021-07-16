Василий КОБИН: «Повезло, что Минай в первом туре не сыграет с Динамо»

«Минай», который в последний момент вернулся в УПЛ, пропускает 1-й тур сезона, так как матч против «Динамо» перенесли на неопределенный срок.

Этот факт радует тренера Василия Кобина.

«Мы в стороне от кабинетных решений, поэтому готовимся к сезону в своем режиме. Идет работа, которую мы запланированы».

«Думаю, нам немного повезло, что в первом туре «Минай» не сыграет против «Динамо», нашу игру перенесли, поэтому у нас будет дополнительная неделя подготовки для качественной подготовки старта в УПЛ», - сказал Кобин.