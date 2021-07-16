Василий КОБИН: «Повезло, что Минай в первом туре не сыграет с Динамо»

Игру перенесли на неопределенный срок

  • 16.07.2021 07:49
  • 786 просмотров
  • 1 комментарий
Василий КОБИН: «Повезло, что Минай в первом туре не сыграет с Динамо»
© facebook.com/minajfootballclub

«Минай», который в последний момент вернулся в УПЛ, пропускает 1-й тур сезона, так как матч против «Динамо» перенесли на неопределенный срок.

Этот факт радует тренера Василия Кобина.

«Мы в стороне от кабинетных решений, поэтому готовимся к сезону в своем режиме. Идет работа, которую мы запланированы».

«Думаю, нам немного повезло, что в первом туре «Минай» не сыграет против «Динамо», нашу игру перенесли, поэтому у нас будет дополнительная неделя подготовки для качественной подготовки старта в УПЛ», - сказал Кобин.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

(4 голоса)

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Комментарии
    Batya
    online
      Batya, 16.07.2021 08:28
    0
    Пощастило вам в іншому, що у нас базар ліга.....
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 16.07.2021 08:28
    0
    Пощастило вам в іншому, що у нас базар ліга.....
    Ссылка
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