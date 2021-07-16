Команды, которые займут 13 и 14 места в УПЛ, будут играть переходные матчи

В регламенте УПЛ на сезон-2021/2022 произошли изменения. Понизятся в Первую лигу команды, которые в итоговой таблице займут 15-е и 16-е места.

Тем же клубам, которые финишируют на 13-м и 14-м месте после окончания «регулярного» чемпионата, предстоит плей-офф за право остаться в УПЛ с коллективами, которые займут третье и четвертое места в Первой лиге.

Противостояния будут состоять из двух матчей. 13-я команда УПЛ сыграет с четвертой командой Первой лиги, 14-я команда УПЛ – с третьей командой Первой лиги.

Напомним, что в сезоне-2021/2022 УПЛ после семилетнего перерыва вернулась к 16-командному формату. Ранее донецкий «Олимпик» включили в состав Первой лиги.