Команды, которые займут 13 и 14 места в УПЛ, будут играть переходные матчи

Третья и четвертая команды Первой лиги получат шанс повыситься в классе

  • 16.07.2021 04:59
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Команды, которые займут 13 и 14 места в УПЛ, будут играть переходные матчи
© upl.ua

В регламенте УПЛ на сезон-2021/2022 произошли изменения. Понизятся в Первую лигу команды, которые в итоговой таблице займут 15-е и 16-е места.

Тем же клубам, которые финишируют на 13-м и 14-м месте после окончания «регулярного» чемпионата, предстоит плей-офф за право остаться в УПЛ с коллективами, которые займут третье и четвертое места в Первой лиге.

Противостояния будут состоять из двух матчей. 13-я команда УПЛ сыграет с четвертой командой Первой лиги, 14-я команда УПЛ – с третьей командой Первой лиги.

Напомним, что в сезоне-2021/2022 УПЛ после семилетнего перерыва вернулась к 16-командному формату. Ранее донецкий «Олимпик» включили в состав Первой лиги.

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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