Металлист 1925 продлил контракты с 10 игроками

Команда Валерия Кривенцова готовится к дебюту в УПЛ

  • 16.07.2021 05:18
  • 86 просмотров
  • 0 комментариев
Металлист 1925 продлил контракты с 10 игроками
© ФК Металлист 1925

Новые контракты с «Металлистом 1925» подписали сразу 10 игроков харьковского клуба. Это вратарь Денис Сидоренко, а также полевые игроки Максим Жичиков, Дмитрий Кравченко, Антон Савин, Евгений Ткачук и Сергей Ченбай. 

Их предыдущие соглашения с клубом истекли в июне-июле, новые контракты будут действовать до середины следующего года. Особняком стоит Михаил Шершень – защитник продлил трудовой договор на два года.

На полгода, до июня 2022-го, пролонгировали соглашения Артем Габелок, а также самые результативные игроки команды в прошлом сезоне Юрий Батюшин и Виталий Пономарь.

«Металлист 1925» по итогам минувшего чемпионата Первой лиги занял 3-е место и завоевал путевку в УПЛ. В 1-м туре нового сезона харьковчане 25 июля сыграют дома с «Рухом».

Накануне «Металлист 1925» в контрольном матче уступил «Альянсу» (1:3). В пятницу команда Валерия Кривенцова проведет еще один спарринг – с «Краматорском».

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Meta-ratings.com.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности