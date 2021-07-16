Металлист 1925 продлил контракты с 10 игроками

Новые контракты с «Металлистом 1925» подписали сразу 10 игроков харьковского клуба. Это вратарь Денис Сидоренко, а также полевые игроки Максим Жичиков, Дмитрий Кравченко, Антон Савин, Евгений Ткачук и Сергей Ченбай.

Их предыдущие соглашения с клубом истекли в июне-июле, новые контракты будут действовать до середины следующего года. Особняком стоит Михаил Шершень – защитник продлил трудовой договор на два года.

На полгода, до июня 2022-го, пролонгировали соглашения Артем Габелок, а также самые результативные игроки команды в прошлом сезоне Юрий Батюшин и Виталий Пономарь.

«Металлист 1925» по итогам минувшего чемпионата Первой лиги занял 3-е место и завоевал путевку в УПЛ. В 1-м туре нового сезона харьковчане 25 июля сыграют дома с «Рухом».

Накануне «Металлист 1925» в контрольном матче уступил «Альянсу» (1:3). В пятницу команда Валерия Кривенцова проведет еще один спарринг – с «Краматорском».