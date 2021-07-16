«Авангард», который недавно провел ребрендинг и с нового сезона будет выступать под названием «Краматорск», подписал трех новичков.

К клубу из Донецкой области присоединились защитники Максим Агапов, Павел Мягков и полузащитник Марат Даудов.

Кроме того, «Краматорск» продлил аренду хавбека «Колоса» Арсентия Дорошенко, а также подписал полноценный контракт с голкипером Артемом Поспеловым.

В заявку «Краматорска» на новый сезон внесены уже 16 игроков, вместе со всеми вышеперечисленными.

Ранее сообщалось, что на просмотре в «Краматорске» находятся два бразильца.