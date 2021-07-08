Два бразильца на просмотре в Краматорске

На учебно-тренировочном сборе «Краматорска» наряду с теми игроками, которые связаны с клубом контрактными обязательствами, работают несколько потенциальных новичков. Среди них два бразильских легионера — центральный защитник Антонио Франсиско Сантос Гонсалвес и фланговый полузащитник Луис Фернандо Де Оливейра Байя Феррейра.
Оба в прошлом сезоне играли за «Кремень». 22-летний Сантос Гонсалвес провел 20 матчей в чемпионате Первой лиги. В активе 25-летнего Луиса Фернандо, известного в Украине также по выступлениям за «Металлист 1925» и «Балканы», 18 матчей и 1 гол.
Еще один футболист на просмотре — 21-летний полузащитник Денис Ндукве, который в прошлом сезоне Первой лиги провел 4 матча за «Металлист 1925».
Все эти исполнители по окончании контрактов со своими предыдущими клубами получили статус свободных агентов.
Источник — Meta-ratings.com.ua
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