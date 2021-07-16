Больше не лысый аферист. Болотников ушел из львовских Карпат

Директор по стратегическому развитию львовских «Карпат» Сергей Болотников сообщил в соцсети Facebook, что покинул свою должность.

«С сегодняшнего дня не работаю в «Карпатах». Сегодня-завтра попробую подробно объяснить, что могу».

Болотников работал в львовском клубе с 1 августа 2020 года и получил шутливое прозвище Лысый аферист вместе с совладельцем клуба Олегом Смалийчуком. Именно программу с таким названием Болотников и Смалийчук выпускали на официальном YouTube-канале «Карпат».

ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты Смалийчука прекращают существование