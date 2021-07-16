Больше не лысый аферист. Болотников ушел из львовских Карпат

Львовские «Карпаты» Олега Смалийчука официально прекратили существование

  • 16.07.2021 00:48
  • 608 просмотров
  • 2 комментария
Больше не лысый аферист. Болотников ушел из львовских Карпат
© Facebook

Директор по стратегическому развитию львовских «Карпат» Сергей Болотников сообщил в соцсети Facebook, что покинул свою должность.

«С сегодняшнего дня не работаю в «Карпатах». Сегодня-завтра попробую подробно объяснить, что могу».

Болотников работал в львовском клубе с 1 августа 2020 года и получил шутливое прозвище Лысый аферист вместе с совладельцем клуба Олегом Смалийчуком. Именно программу с таким названием Болотников и Смалийчук выпускали на официальном YouTube-канале «Карпат».

ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты Смалийчука прекращают существование

 
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Источник — Facebook

(2 голоса)

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Комментарии
    Bandera
    online
      Bandera, 16.07.2021 01:57
    0
    rus, 16.07.2021 01:00
    Я бы по другому сказал.
    Кому цікаво знати, що сказав лапоть?
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 16.07.2021 01:00
    +1
    Я бы по другому сказал.
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 16.07.2021 01:00
    +1
    Я бы по другому сказал.
    Ссылка
    Bandera
    online
      Bandera, 16.07.2021 01:57
    0
    rus, 16.07.2021 01:00
    Я бы по другому сказал.
    Кому цікаво знати, що сказав лапоть?
    Ссылка
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