Больше не лысый аферист. Болотников ушел из львовских Карпат

Директор по стратегическому развитию львовских «Карпат» Сергей Болотников сообщил в соцсети Facebook, что покинул свою должность.
«С сегодняшнего дня не работаю в «Карпатах». Сегодня-завтра попробую подробно объяснить, что могу».
Болотников работал в львовском клубе с 1 августа 2020 года и получил шутливое прозвище Лысый аферист вместе с совладельцем клуба Олегом Смалийчуком. Именно программу с таким названием Болотников и Смалийчук выпускали на официальном YouTube-канале «Карпат».
ОФИЦИАЛЬНО. Львовские Карпаты Смалийчука прекращают существование
Источник — Facebook
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