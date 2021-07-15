МАЙКОН: «Новички Шахтера отлично интегрировались в команду»

Бразильский хавбек – об адаптации новых игроков «Шахтера»

  • 15.07.2021 22:46
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МАЙКОН: «Новички Шахтера отлично интегрировались в команду»
© ФК Шахтер Донецк. Майкон

Полузащитник «Шахтера» Майкон рассказал об адаптации летних новичков команды – Педриньо, Марлона и Лассина Траоре:

«Конечно, помогаю новичкам. Все бразильские ребята стараются помочь им лучшим образом. Показать какие-то интересные места в Киеве, чтобы они быстрее адаптировались. Думаю, это им помогает. Конечно, они отлично интегрировались в команду. Это сильные игроки. Прекрасно знаем их квалификацию. Они будут нужны нам все.

Думаю, тренеру очень хорошо удается имплементировать в наш стиль игры свою идею. Переживаем хорошие моменты. Чувствуем себя уверенно, чтобы поскорее начать чемпионат, сезон. Думаю, вместе проведем хороший год и сможем выиграть титулы, которые «Шахтер» заслуживает.

Думаю, все цели, как и каждого игрока – играть максимальное число матчей, выигрывать как можно больше титулов, постараться помогать команде лучшим образом, быть продуктивным в поле, вне его пределов быть как можно лучшим человеком. Самое главное – выиграть титулы».

Ранее «Шахтер» представил форму на новый сезон.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

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