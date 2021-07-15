ФОТО. Свитолина также намекнула на свадьбу с Монфисом

Пара собирается узаконить свои отношения

  • 15.07.2021 21:24
  • 2853 просмотра
  • 3 комментария
ФОТО. Свитолина также намекнула на свадьбу с Монфисом
© Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Следом за своим женихом Гаэлем Монфисом первая ракетка Украины Элина Свитолина также намекнула на предстоящую свадьбу с французом. В Инстаграме она опубликовала свое фото с подписью «последний пост в качестве мисс Свитолиной»:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Elina Svitolina (@elisvitolina)

Ранее Монфис опубликовал совместное фото со Свитолиной с подписью «Последний день в качестве невесты».

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Источник — Instagram

(9 голосов)

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Комментарии
    Андрій Ванчак
    online
      Андрій Ванчак, 15.07.2021 22:51
    -2
    тепер буде Монтоліна, з наголосом на букві і)))
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 15.07.2021 22:17
    0
    pl2012ua, 15.07.2021 21:59
    Може бути Світоліна-Монфіс
    Или Гаэль Монфис- Свитолин
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.07.2021 21:59
    +4
    Може бути Світоліна-Монфіс
    Ссылка
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 15.07.2021 21:59
    +4
    Може бути Світоліна-Монфіс
    Ссылка
    Сергій Леонідович Литвиненко
    online
      Сергій Леонідович Литвиненко, 15.07.2021 22:17
    0
    pl2012ua, 15.07.2021 21:59
    Може бути Світоліна-Монфіс
    Или Гаэль Монфис- Свитолин
    Ссылка
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