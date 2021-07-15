ФОТО. Свитолина также намекнула на свадьбу с Монфисом

Следом за своим женихом Гаэлем Монфисом первая ракетка Украины Элина Свитолина также намекнула на предстоящую свадьбу с французом. В Инстаграме она опубликовала свое фото с подписью «последний пост в качестве мисс Свитолиной»:
Ранее Монфис опубликовал совместное фото со Свитолиной с подписью «Последний день в качестве невесты».
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Источник — Instagram
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