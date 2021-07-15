Последний день невеста. Монфис анонсировал свадьбу со Свитолиной

Влюбленная пара узаконит отношения

  • 15.07.2021 10:25
  • 12707 просмотров
  • 6 комментариев
Последний день невеста. Монфис анонсировал свадьбу со Свитолиной
© Instagram. Элина Свитолина и Гаэль Монфис

Французский теннисист Гаэль Монфис и украинка Элина Свитолина, скорее всего, завтра сыграют свадьбу. Своеобразный анонс сделал Монфис, который выложил совместное фото.

«В последний день невеста», — подписал фото Монфис.

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Источник — Sport.ua

(62 голоса)

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Комментарии
    Sviatoslav Kudelych
    online
      Sviatoslav Kudelych, 15.07.2021 16:24
    -1
    dimando560, 15.07.2021 11:08
    Останній день в топ10 рейтингу)))
    І шо?
    Ссылка
    Finol
    online
      Finol, 15.07.2021 15:48
    +4
    Детишки будут как кофе с молоком.
    Ссылка
    Дима Борщёв
    online
      Дима Борщёв, 15.07.2021 15:47
    +4
    Главное теперь о теннисе забыть обоим и не позориться больше
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 15.07.2021 11:08
    +11
    Останній день в топ10 рейтингу)))
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    online
      Алексей Хмиль, 15.07.2021 10:50
    +11
    Игорь Нестеренко, 15.07.2021 10:46
    "Шалене весілля" існує
    Дуже схожий на песонажа із фільму! Давай весілля на Поділлі, Середюк вже чекає
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 15.07.2021 10:46
    +24
    "Шалене весілля" існує
    Ссылка
    Игорь Нестеренко
      Игорь Нестеренко, 15.07.2021 10:46
    +24
    "Шалене весілля" існує
    Ссылка
    dimando560
    online
      dimando560, 15.07.2021 11:08
    +11
    Останній день в топ10 рейтингу)))
    Ссылка
    Алексей Хмиль
    online
      Алексей Хмиль, 15.07.2021 10:50
    +11
    Игорь Нестеренко, 15.07.2021 10:46
    "Шалене весілля" існує
    Дуже схожий на песонажа із фільму! Давай весілля на Поділлі, Середюк вже чекає
    Ссылка
    Finol
    online
      Finol, 15.07.2021 15:48
    +4
    Детишки будут как кофе с молоком.
    Ссылка
    Дима Борщёв
    online
      Дима Борщёв, 15.07.2021 15:47
    +4
    Главное теперь о теннисе забыть обоим и не позориться больше
    Ссылка
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