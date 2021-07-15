Последний день невеста. Монфис анонсировал свадьбу со Свитолиной

Французский теннисист Гаэль Монфис и украинка Элина Свитолина, скорее всего, завтра сыграют свадьбу. Своеобразный анонс сделал Монфис, который выложил совместное фото.
«В последний день невеста», — подписал фото Монфис.
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Источник — Sport.ua
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