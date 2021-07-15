На бывшего хавбека Шахтера претендуют клубы из ОАЭ, Греции и России

Экс-полузащитник «Шахтера» Бернард, который в последние годы выступает в Англии за «Эвертон», скорее всего, в текущее трансферное окно покинет стан «ирисок».

По имеющейся информации, на 28-летнего бразильца претендуют неназванные клубы из ОАЭ, Греции и России.

Контракт Бернарда с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года, а потому английский клуб заинтересован в продаже хавбека прямо сейчас.

На днях Бернард, проводящий отпуск в Бразилии, выложил фото, на котором запечатлен в компании дорогостоящего автомобиля марки Ferrari.