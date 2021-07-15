На бывшего хавбека Шахтера претендуют клубы из ОАЭ, Греции и России

Бернард, вероятнее всего, покинет «Эвертон» в нынешнее трансферное окно

  • 15.07.2021 20:55
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На бывшего хавбека Шахтера претендуют клубы из ОАЭ, Греции и России
© Getty Images/Global Images Ukraine. Бернард (слева)

Экс-полузащитник «Шахтера» Бернард, который в последние годы выступает в Англии за «Эвертон», скорее всего, в текущее трансферное окно покинет стан «ирисок».

По имеющейся информации, на 28-летнего бразильца претендуют неназванные клубы из ОАЭ, Греции и России.

Контракт Бернарда с «Эвертоном» рассчитан до лета 2022 года, а потому английский клуб заинтересован в продаже хавбека прямо сейчас.

На днях Бернард, проводящий отпуск в Бразилии, выложил фото, на котором запечатлен в компании дорогостоящего автомобиля марки Ferrari.

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Источник — Liverpool Echo

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