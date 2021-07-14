Экс-вингер Шахтера выложил фото с шикарным автомобилем

Полузащитник «Эвертона» Бернард, который известен в Украине благодаря выступлениям в составе «Шахтера», ныне пребывает в отпуске.

В соцсетях бразилец выложил фото, на котором он запечатлен вместе с шикарным автомобилем Ferrari 458 Spider, оценочная стоимость которого на момент продаж составляла 250 тысяч евро.

Ferrari 458 Spider не производится с 2015 года. Итальянский кабриолет имеет двигатель V8 4,5 мощностью 578 лошадиных сил. Автомобиль оснащен семиступенчатой ​​автоматической коробкой передач и задним приводом. Ускорение с нуля до 96 км/ч происходит за 3,4 секунды, максимальная скорость - 338 км/ч.