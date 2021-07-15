Стал известен бюджет Карпат Тлумака

После ликвидации «Карпат» Олега Смалийчука и Сергея Болотникова сегодня состоялась официальная презентация новых «Карпат», которые были созданы в 2020 году.

В пресс-конференции приняли участие главный тренер команды Андрей Тлумак, генеральный директор Степан Юрчишин, капитан команды Денис Кожанов и другие.

В сезоне 2021/2022 клуб будет выступать во Второй лиге чемпионата Украины. Перед командой стоит задача выйти в Первую лигу, а в сезоне 2023/2024 – уже выступать в УПЛ и бороться за еврокубки.

Клуб будет выступать под привычным старым лого «Карпат», которое Смалийчук ранее передал в собственность фан-клуба «Карпат». Теперь фанаты передали лого новым «Карпатам».

Также стал известен бюджет новых «Карпат». На сезон 2021/2022 он составит 106 миллионов гривен. Выделены 68 миллионов гривен на строительство базы в селе Бартатов под Львовом. Суммарно на три года утвержден бюджет в размере 578 миллионов гривен.