Стал известен бюджет Карпат Тлумака

Команда будет выступать во Второй лиге

  • 15.07.2021 20:33
  • 3236 просмотров
  • 9 комментариев
Стал известен бюджет Карпат Тлумака
© ФК Карпаты Львов

После ликвидации «Карпат» Олега Смалийчука и Сергея Болотникова сегодня состоялась официальная презентация новых «Карпат», которые были созданы в 2020 году.

В пресс-конференции приняли участие главный тренер команды Андрей Тлумак, генеральный директор Степан Юрчишин, капитан команды Денис Кожанов и другие.

В сезоне 2021/2022 клуб будет выступать во Второй лиге чемпионата Украины. Перед командой стоит задача выйти в Первую лигу, а в сезоне 2023/2024 – уже выступать в УПЛ и бороться за еврокубки.

Клуб будет выступать под привычным старым лого «Карпат», которое Смалийчук ранее передал в собственность фан-клуба «Карпат». Теперь фанаты передали лого новым «Карпатам».

Также стал известен бюджет новых «Карпат». На сезон 2021/2022 он составит 106 миллионов гривен. Выделены 68 миллионов гривен на строительство базы в селе Бартатов под Львовом. Суммарно на три года утвержден бюджет в размере 578 миллионов гривен.

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Источник — ФК Карпаты Львов

(15 голосов)

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Комментарии
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.07.2021 21:47
    0
    Fangold, 15.07.2021 21:30
    Цей бюджет дозволяє виходити в 1 лігу
    В Миная по моєму в двіччі менший, а клуб буде грати в упл. 106 млн. грн. цілком достатньо щоб бути середняком упл
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 15.07.2021 21:30
    0
    Цей бюджет дозволяє виходити в 1 лігу
    Ссылка
    Dynamo_Barca
    online
      Dynamo_Barca, 15.07.2021 21:29
    0
    Batya, 15.07.2021 21:08
    Абсолютно не здивуюся, якщо новий виявиться добре забутий СТАРИЙ...
    Не здивуєшся, там просто нові інвестори.
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 15.07.2021 21:08
    +1
    Vladislav Pohily, 15.07.2021 20:38
    Не хилый такой бюджет. А кто там новый собственник, кто в курсе?
    Абсолютно не здивуюся, якщо новий виявиться добре забутий СТАРИЙ...
    Ссылка
    romprest
    online
      romprest, 15.07.2021 21:05
    +2
    Рокіровочка та майстер-клас як посунути Бєню...
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 15.07.2021 21:04
    +3
    Бля, я там уже запутался кто,что , какие Карпаты? П...ц какой то творится.
    Ссылка
    Молоко (укр.)
    online
      Молоко (укр.), 15.07.2021 20:50
    -2
    Они так и будут называться - Карпаты (Тлумак)?
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 15.07.2021 20:42
    +3
    Смалийчук разрулил..
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.07.2021 20:38
    +5
    Не хилый такой бюджет. А кто там новый собственник, кто в курсе?
    Ссылка
    Vladislav Pohily
    online
      Vladislav Pohily, 15.07.2021 20:38
    +5
    Не хилый такой бюджет. А кто там новый собственник, кто в курсе?
    Ссылка
    sanchos78
    online
      sanchos78, 15.07.2021 21:04
    +3
    Бля, я там уже запутался кто,что , какие Карпаты? П...ц какой то творится.
    Ссылка
    Maks23
    online
      Maks23, 15.07.2021 20:42
    +3
    Смалийчук разрулил..
    Ссылка
    romprest
    online
      romprest, 15.07.2021 21:05
    +2
    Рокіровочка та майстер-клас як посунути Бєню...
    Ссылка
    Batya
    online
      Batya, 15.07.2021 21:08
    +1
    Vladislav Pohily, 15.07.2021 20:38
    Не хилый такой бюджет. А кто там новый собственник, кто в курсе?
    Абсолютно не здивуюся, якщо новий виявиться добре забутий СТАРИЙ...
    Ссылка
    dudigo78
    online
      dudigo78, 15.07.2021 21:47
    0
    Fangold, 15.07.2021 21:30
    Цей бюджет дозволяє виходити в 1 лігу
    В Миная по моєму в двіччі менший, а клуб буде грати в упл. 106 млн. грн. цілком достатньо щоб бути середняком упл
    Ссылка
    Fangold
    online
      Fangold, 15.07.2021 21:30
    0
    Цей бюджет дозволяє виходити в 1 лігу
    Ссылка
    Dynamo_Barca
    online
      Dynamo_Barca, 15.07.2021 21:29
    0
    Batya, 15.07.2021 21:08
    Абсолютно не здивуюся, якщо новий виявиться добре забутий СТАРИЙ...
    Не здивуєшся, там просто нові інвестори.
    Ссылка
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