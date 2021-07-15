Василий КОБИН: «Минаю нужны опытные игроки. Не откажемся от арендованных»

Тренер «Миная» Василий Кобин пока не готов сказать, какие задачи будут у команды в УПЛ, однако рассчитывает на усиление состава.

— Легионеры и арендованные игроки у «Миная» будут?

— Сейчас сложно говорить, но, наверное, будут. На трансферном рынке сейчас высокая конкуренция. В борьбу за достойных футболистов включились также клубы первой лиги, которые будут ставить задачу выйти в УПЛ. Хотя качественных свободных игроков не так много. Поэтому если у нас будет возможность усилиться кем-то из арендованных футболистов, мы от такой возможности отказываться не будем.

— «Минаю» нужны игроки всех амплуа?

— Конечно, кадровый потенциал после вылета команды из УПЛ изменился. Футболистов с контрактами у нас осталось мало, преимущественно молодые игроки, ребята из U-19. Поэтому, конечно, нам нужные опытные футболисты, которые смогут усилить команду.

— Какие задачи будут стоять перед командой, учитывая экстренное возвращение «Миная» в УПЛ? Борьба за выживание?

— Думаю, об этом можно будет говорить только после того, как завершится селекционная работа и начнется чемпионат. Уверен, что если мы хорошо поработаем на трансферном рынке и сможем пригласить футболистов, которых хотим видеть, тогда будем ставить задачи. Думаю, что за неделю до старта в УПЛ понимание в этом вопросе у нас уже будет. Сейчас нет смысла разбрасываться громкими словами, потому что идет процесс селекции.

Ранее сообщалось, что клуб рассчитывает подписать Евгения Селезнева.