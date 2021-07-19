МАРЛОН: «Мой кумир – Тьягу Силва»

26-летний новичок «горняков» надеется получить вызов в сборную Бразилии.

– Кто был твоим футбольным кумиром? Чья игра импонировала? С кем из центральных защитников ты можешь сравнить себя по стилю и манере?

– Мой кумир – Тиагу Силва. На кого похож по стилю игры? Возможно, Маркиньос… Это футболисты высочайшего уровня. Надеюсь, в один прекрасный день и я туда доберусь. По крайней мере этими ребятами я вдохновляюсь, они для меня большой пример.

– Ты по-прежнему рассчитываешь на вызов в сборную?

– Да, это действительно мечта и одна из целей. Надеюсь, в «Шахтере» у меня появится такая возможность, что меня вызовут в сборную.

В «Шахтере» Марлон будет выступать под 26-м номером.

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