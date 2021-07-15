Артем ШАБАНОВ: «Жду матчей Динамо с Вильярреалом и Атлетиком»

Защитник «Динамо» Артем Шабанов рассказал о сборах в Швейцарии и предстоящих контрольных матчах.
- Артем, тебя можно поздравить с женитьбой? Ты успел жениться между сборами?
- Да, 8 числа.
- Не обидно было сразу снова улетать на сборы?
- Немного обидно. Но мы скоро приедем, так что ничего страшного, все будет хорошо.
- Чем вторые сборы отличаются от первых?
- Да принципиально ничем, такая же самая подготовка. Стараемся выполнять все, что от нас требуют тренеры.
- Нагрузка на сборах постепенно нарастает? Становится больше игровых упражнений, меньше беговых?
- Беговые пока еще немного присутствуют. Но есть и игровые серии. К тому же у нас впереди много спаррингов.
- Эти сборы будут насыщены интересными матчами и соперниками. Встречи с какой командой ожидаешь больше всего?
- Наверное, с испанцами, с «Атлетиком» Бильбао и «Вильярреалом».
- В конце тренировок игроки бьют по воротам на кувырки. Что это за челлендж?
- Бывают, вратари остаются после тренировки, а все полевые игроки исполняют серию ударов с линии штрафной. Они говорят, больше какого количества не пропустят. И если мы меньше забьем, то мы кувыркаемся.
Источник — ФК Динамо Киев
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