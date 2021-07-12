ФОТО. Артем Шабанов женился

29-летний центральный защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов женился на своей избраннице — модели по имени Юлианна.
Фото со свадьбы Артем опубликовал в Instagram.
Шабанов отправился на второй учебно-тренировочный сбор «Динамо» в составе киевской команды.
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Источник — Instagram
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