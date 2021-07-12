ФОТО. Артем Шабанов женился

Избранницей украинского защитника «Динамо» стала модель Юлианна

  • 12.07.2021 16:47
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ФОТО. Артем Шабанов женился
© Instagram. Артем Шабанов и Юлианна

29-летний центральный защитник киевского «Динамо» Артем Шабанов женился на своей избраннице — модели по имени Юлианна.

Фото со свадьбы Артем опубликовал в Instagram.

Шабанов отправился на второй учебно-тренировочный сбор «Динамо» в составе киевской команды.

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Источник — Instagram

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