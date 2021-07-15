Каналы Футбол 1/2/3 стали транслятором Первой лиги. Матчи будут на Youtube

ПФЛ проинформировала о том, что у Первой лиги в сезоне 2021/22 будет официальный транслятор - телеканалы Футбол 1/2/3.

О том, какое количество матчей будет показано в каждом туре, информации пока нет.

Кроме того, сообщается, что матчи будут транслироваться в открытом доступе на Youtube канале Футболов.

1-й тур Первой лиги стартует 25 июля.