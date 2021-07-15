Каналы Футбол 1/2/3 стали транслятором Первой лиги. Матчи будут на Youtube

Первая лига вернется на ТВ

  • 15.07.2021 16:49
  • 429 просмотров
  • 5 комментариев
Каналы Футбол 1/2/3 стали транслятором Первой лиги. Матчи будут на Youtube

ПФЛ проинформировала о том, что у Первой лиги в сезоне 2021/22 будет официальный транслятор - телеканалы Футбол 1/2/3.

О том, какое количество матчей будет показано в каждом туре, информации пока нет.

Кроме того, сообщается, что матчи будут транслироваться в открытом доступе на Youtube канале Футболов.

1-й тур Первой лиги стартует 25 июля.

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Источник — ПФЛ

(3 голоса)

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Комментарии
    Fender
    online
      Fender, 15.07.2021 17:00
    +1
    Alex86 1, 15.07.2021 17:00
    упл мало кто смотрит, а это жир
    Сейчас все массово побегут покупать пакеты футболов чтобы смотреть первую лигу - я прям сплю и вижу это
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.07.2021 17:00
    +2
    упл мало кто смотрит, а это жир
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 15.07.2021 16:59
    +4
    Во - первая лига. Это уровень - скоро и до второй дойдут. Сетанта потирает ладошки
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.07.2021 16:56
    +4
    Это уровень, надо футбол 4
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.07.2021 16:55
    +4
    Сетанта в ужасе... Такой кусок пирога отжали )
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 15.07.2021 16:59
    +4
    Во - первая лига. Это уровень - скоро и до второй дойдут. Сетанта потирает ладошки
    Ссылка
    Слабый чемпионат, надо уезжать за границ
    online
      Слабый чемпионат, надо уезжать за гра..., 15.07.2021 16:56
    +4
    Это уровень, надо футбол 4
    Ссылка
    Евгений Семыкин
    online
      Евгений Семыкин, 15.07.2021 16:55
    +4
    Сетанта в ужасе... Такой кусок пирога отжали )
    Ссылка
    Alex86 1
    online
      Alex86 1, 15.07.2021 17:00
    +2
    упл мало кто смотрит, а это жир
    Ссылка
    Fender
    online
      Fender, 15.07.2021 17:00
    +1
    Alex86 1, 15.07.2021 17:00
    упл мало кто смотрит, а это жир
    Сейчас все массово побегут покупать пакеты футболов чтобы смотреть первую лигу - я прям сплю и вижу это
    Ссылка
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