Нур-Султан. Стаховский вышел в парный полуфинал, Манафов вылетел

Украинский теннисист Сергей Стаховский вместе с канадцем Петером Полански вышли в полуфинал хардового челленджера в Нур-Султане.

В четвертьфинале Стаховский и Полански в двух сетах обыграли дуэт Чун Юн Шонг/Хумаюн Султанов.

Нур-Султан. Четвертьфинал

Петер Полански/Сергей Стаховский (Канада/Украина) – Чун Юн Шонг/Хумаюн Султанов (Южная Корея/Узбекистан) – 6:2, 6:3

Другой украинец Владислав Манафов в паре с россиянином Павлом Котовым потерпел поражение и покинул соревнования.

Ранее Стаховский закончил выступления в одиночном разряде.