Нур-Султан. Стаховский вышел в парный полуфинал, Манафов вылетел

Украинец вместе с Петером Полански одержал вторую победу

  • 15.07.2021 15:58
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Нур-Султан. Стаховский вышел в парный полуфинал, Манафов вылетел
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

Украинский теннисист Сергей Стаховский вместе с канадцем Петером Полански вышли в полуфинал хардового челленджера в Нур-Султане.

В четвертьфинале Стаховский и Полански в двух сетах обыграли дуэт Чун Юн Шонг/Хумаюн Султанов.

Нур-Султан. Четвертьфинал
Петер Полански/Сергей Стаховский (Канада/Украина) – Чун Юн Шонг/Хумаюн Султанов (Южная Корея/Узбекистан) – 6:2, 6:3

Другой украинец Владислав Манафов в паре с россиянином Павлом Котовым потерпел поражение и покинул соревнования.

Ранее Стаховский закончил выступления в одиночном разряде.

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Источник — Sport.ua

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