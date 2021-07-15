Нур-Султан. Стаховский вышел в парный полуфинал, Манафов вылетел

Украинский теннисист Сергей Стаховский вместе с канадцем Петером Полански вышли в полуфинал хардового челленджера в Нур-Султане.
В четвертьфинале Стаховский и Полански в двух сетах обыграли дуэт Чун Юн Шонг/Хумаюн Султанов.
Нур-Султан. Четвертьфинал
Петер Полански/Сергей Стаховский (Канада/Украина) – Чун Юн Шонг/Хумаюн Султанов (Южная Корея/Узбекистан) – 6:2, 6:3
Другой украинец Владислав Манафов в паре с россиянином Павлом Котовым потерпел поражение и покинул соревнования.
Источник — Sport.ua
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