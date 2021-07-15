Нур-Султан. Стаховский уступил в 1/8 турнира

Украинец заканчивает выступления в одиночном разряде

  • 15.07.2021 11:24
  • 407 просмотров
  • 1 комментарий
Нур-Султан. Стаховский уступил в 1/8 турнира
© Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Стаховский

35-летний украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в 1/8 финала турнира в Нур-Султане.

Украинец уступил 28-летнему представителю Австрии Джейсону Кублеру — 2:6, 6:3, 2:6.

Поединок длился почти два часа.

Отметим, что Стаховский продолжит выступления в парном разряде турнира. Вместе с Петером Полански украинец вышел в четвертьфинал.

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 15.07.2021 12:42
    0
    Для Стаховского-это выдающийся результат,каждая победа для него на вес золота
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 15.07.2021 12:42
    0
    Для Стаховского-это выдающийся результат,каждая победа для него на вес золота
    Ссылка
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