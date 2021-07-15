Нур-Султан. Стаховский уступил в 1/8 турнира

35-летний украинский теннисист Сергей Стаховский уступил в 1/8 финала турнира в Нур-Султане.
Украинец уступил 28-летнему представителю Австрии Джейсону Кублеру — 2:6, 6:3, 2:6.
Поединок длился почти два часа.
Отметим, что Стаховский продолжит выступления в парном разряде турнира. Вместе с Петером Полански украинец вышел в четвертьфинал.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.