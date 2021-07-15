Александр ДЕНИСОВ: «Этот Евро перевернул все с ног на голову»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов подвел итоги Евро-2020.

«Этот Евро перевернул все с ног на голову. Даже те футболисты, которые не блистали в клубах по ходу сезона, выдали настоящее шоу. Кто мог подумать, что Шик забьет самый красивый гол на турнире, что может случиться ситуация с Эриксеном, а Дания без своего лидера трансформируется и сделает невероятное.

Кто мог подумать, что Довбик выведет Украину в четвертьфинал и подарит незабываемые эмоции. Сборная Украины, безусловно, успех. Могу только поздравить болельщиков, что мы пережили такие эмоции», - сказал Денисов.

Напомним, команда Андрея Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.