Александр ДЕНИСОВ: «Этот Евро перевернул все с ног на голову»

Известный журналист – о завершившемся чемпионате Европы

  • 15.07.2021 13:40
  • 1314 просмотров
  • 3 комментария
Александр ДЕНИСОВ: «Этот Евро перевернул все с ног на голову»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов подвел итоги Евро-2020.

«Этот Евро перевернул все с ног на голову. Даже те футболисты, которые не блистали в клубах по ходу сезона, выдали настоящее шоу. Кто мог подумать, что Шик забьет самый красивый гол на турнире, что может случиться ситуация с Эриксеном, а Дания без своего лидера трансформируется и сделает невероятное.

Кто мог подумать, что Довбик выведет Украину в четвертьфинал и подарит незабываемые эмоции. Сборная Украины, безусловно, успех. Могу только поздравить болельщиков, что мы пережили такие эмоции», - сказал Денисов.

Напомним, команда Андрея Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.

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Источник — Футбол 1/2/3

(8 голосов)

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Комментарии
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 15.07.2021 14:06
    +1
    Igor Krasnenko, 15.07.2021 14:02
    чим він був жалюгідний?
    грали непогано, але цього недостатньо було для перемоги Анлії.
    Играли плохо, Англия забита и просто дала нам играть, наши обосрал..сь еще до матча
    Ссылка
    Igor Krasnenko
    online
      Igor Krasnenko, 15.07.2021 14:02
    -1
    28cm, 15.07.2021 13:59
    але як же все пересрали своїм жалюгідним виступом у чвертьфіналі
    чим він був жалюгідний?
    грали непогано, але цього недостатньо було для перемоги Анлії.
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 15.07.2021 13:59
    +1
    але як же все пересрали своїм жалюгідним виступом у чвертьфіналі
    Ссылка
    Phantom1993
    online
      Phantom1993, 15.07.2021 14:06
    +1
    Igor Krasnenko, 15.07.2021 14:02
    чим він був жалюгідний?
    грали непогано, але цього недостатньо було для перемоги Анлії.
    Играли плохо, Англия забита и просто дала нам играть, наши обосрал..сь еще до матча
    Ссылка
    28cm
    online
      28cm, 15.07.2021 13:59
    +1
    але як же все пересрали своїм жалюгідним виступом у чвертьфіналі
    Ссылка
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