Александр ДЕНИСОВ: «Этот Евро перевернул все с ног на голову»

Директор телеканалов «Футбол 1/2/3» Александр Денисов подвел итоги Евро-2020.
«Этот Евро перевернул все с ног на голову. Даже те футболисты, которые не блистали в клубах по ходу сезона, выдали настоящее шоу. Кто мог подумать, что Шик забьет самый красивый гол на турнире, что может случиться ситуация с Эриксеном, а Дания без своего лидера трансформируется и сделает невероятное.
Кто мог подумать, что Довбик выведет Украину в четвертьфинал и подарит незабываемые эмоции. Сборная Украины, безусловно, успех. Могу только поздравить болельщиков, что мы пережили такие эмоции», - сказал Денисов.
Напомним, команда Андрея Шевченко на чемпионате Европы дошла до четвертьфинала, попав в топ-8 лучших сборных континента.
Источник — Футбол 1/2/3
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грали непогано, але цього недостатньо було для перемоги Анлії.
грали непогано, але цього недостатньо було для перемоги Анлії.
грали непогано, але цього недостатньо було для перемоги Анлії.
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