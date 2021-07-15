ФОТО. Зинченко и Яремчук в Турции сходили на концерт Потапа и Насти

Игроки сборной Украины Александр Зинченко и Роман Яремчук в Турции посетили концерт Потапа и Насти Каменских.

После мероприятия футболисты зашли в гримерку к артистам и сфотографировались. Вместе с Зинченко была его жена Влада Седан.

«Вы огонь, бомба и топ. Спасибо за эмоции и компанию», – Зинченко в Instagram.

Ранее Александр Зинченко поделился впечатлениями от Евро-2020.