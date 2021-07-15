ФОТО. Зинченко и Яремчук в Турции сходили на концерт Потапа и Насти

Украинские футболисты зашли в гримерку к артистам

  • 15.07.2021 11:55
  • 1056 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Зинченко и Яремчук в Турции сходили на концерт Потапа и Насти
© Getty Images/Global Images Ukraine

Игроки сборной Украины Александр Зинченко и Роман Яремчук в Турции посетили концерт Потапа и Насти Каменских.

После мероприятия футболисты зашли в гримерку к артистам и сфотографировались. Вместе с Зинченко была его жена Влада Седан.

«Вы огонь, бомба и топ. Спасибо за эмоции и компанию», – Зинченко в Instagram. 

Ранее Александр Зинченко поделился впечатлениями от Евро-2020.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.07.2021 12:23
    0
    А кто в белом платье слева от Каменских?
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 15.07.2021 12:17
    +1
    Да футбольные новости
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 15.07.2021 12:02
    +1
    Вот не понимаю наших, так сказать,наших футболистов. Как эту шляпу можно назвать музыкой??? Не говоря уже о том что патап снимал штаны в кремле на концерте… тьфу, безвкусица🤮🤮🤮
    Ссылка
    XBanat
    online
      XBanat, 15.07.2021 12:17
    +1
    Да футбольные новости
    Ссылка
    bulba sumkin
      bulba sumkin, 15.07.2021 12:02
    +1
    Вот не понимаю наших, так сказать,наших футболистов. Как эту шляпу можно назвать музыкой??? Не говоря уже о том что патап снимал штаны в кремле на концерте… тьфу, безвкусица🤮🤮🤮
    Ссылка
    Поручик Ржевский
    online
      Поручик Ржевский, 15.07.2021 12:23
    0
    А кто в белом платье слева от Каменских?
    Ссылка
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