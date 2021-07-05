ЗИНЧЕНКО: «Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от Евро-2020 после того, как команда вернулась в Киев:

«Большое спасибо за поддержку. Это реально ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди.

Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.

Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое».

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