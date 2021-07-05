ЗИНЧЕНКО: «Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня»

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от Евро-2020 после того, как команда вернулась в Киев:
«Большое спасибо за поддержку. Это реально ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди.
Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.
Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое».
ФОТО. «Мы чувствовали вашу поддержку». Как болельщики встретили сборную
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
-
Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
-
Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
-
Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
-
Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
-
Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
-
Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
-
Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
-
Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
-
Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
-
Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.