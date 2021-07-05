ЗИНЧЕНКО: «Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня»

Хавбек сборной Украины поделился впечатлениями от Евро-2020

  • 05.07.2021 00:23
  • 369 просмотров
  • 6 комментариев
ЗИНЧЕНКО: «Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня»
© УАФ

Хавбек сборной Украины Александр Зинченко поделился впечатлениями от Евро-2020 после того, как команда вернулась в Киев:

«Большое спасибо за поддержку. Это реально ощущалось на протяжении всего турнира. Безусловно, приятно возвращаться домой, когда тебя ждут люди.

Всегда хочется лучше, но что есть, то есть на сегодня. Нужно с холодной головой все это принять, проанализировать и в следующий раз улучшать результаты.

Мы уже вошли в историю, но всегда хочется лучше и больше. Считаю, у нас есть для этого все необходимое». 

ФОТО. «Мы чувствовали вашу поддержку». Как болельщики встретили сборную

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Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

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Комментарии
    avtv5555
    online
      avtv5555, 05.07.2021 02:04
    0
    alefteev77, 05.07.2021 00:42
    С такими игроками как Саша Зинченко "закрыть рты, тихо бл...ть" я все меньше и меньше смотрю матчи сборной Украины. Может поменяются тренды в нашей "малороссийской" сборной, тогда поменяю свое отношение. Хотя кто я? Просто диванный эксперт.
    -
    Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
    Ты не только диванный эксперт но абсолютный 0 в понимании футбола.Вот средняя оценка по итогам 5 матчей. Итак три лучших игрока сборной Украины; Зинченко-7.22. Ярмоленко- 6.86. Малиновский-6.72 Источник Whoscored. В самом деле смотри дом 2, там ты наверняка лучше разбираешься.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 05.07.2021 01:40
    0
    alefteev77, 05.07.2021 00:42
    С такими игроками как Саша Зинченко "закрыть рты, тихо бл...ть" я все меньше и меньше смотрю матчи сборной Украины. Может поменяются тренды в нашей "малороссийской" сборной, тогда поменяю свое отношение. Хотя кто я? Просто диванный эксперт.
    -
    Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
    Зинченко такой же человек как и ты , еще и молодой и не совсем опытный , раз читает комментарии , тем самым накручивает себя еще больше с критикой диванных экспертов, которые его по сути уничтожали в интернете. Он как и любой человек может поддаваться эмоциям и когда забил столь важный гол для сборной и стал лучшим игроком матча против шведов, у него весь этот негатив вышел. О чем акцентировал внимание и сам комментатор матча что это ответ всем его критикам , с Англией он себя тоже довольно неплохо показал , делал все что он мог в тот момент, учитывая, что пацан с травмой отыграл матч
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 05.07.2021 01:12
    0
    alefteev77, 05.07.2021 00:42
    С такими игроками как Саша Зинченко "закрыть рты, тихо бл...ть" я все меньше и меньше смотрю матчи сборной Украины. Может поменяются тренды в нашей "малороссийской" сборной, тогда поменяю свое отношение. Хотя кто я? Просто диванный эксперт.
    -
    Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
    Смотри дом2
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 05.07.2021 01:04
    +2
    firstromario, 05.07.2021 00:54
    Велика втрата що ти збірну не будеш дивитись
    Це точно.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 05.07.2021 00:54
    +2
    alefteev77, 05.07.2021 00:42
    С такими игроками как Саша Зинченко "закрыть рты, тихо бл...ть" я все меньше и меньше смотрю матчи сборной Украины. Может поменяются тренды в нашей "малороссийской" сборной, тогда поменяю свое отношение. Хотя кто я? Просто диванный эксперт.
    -
    Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
    Велика втрата що ти збірну не будеш дивитись
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 05.07.2021 00:42
    0
    С такими игроками как Саша Зинченко "закрыть рты, тихо бл...ть" я все меньше и меньше смотрю матчи сборной Украины. Может поменяются тренды в нашей "малороссийской" сборной, тогда поменяю свое отношение. Хотя кто я? Просто диванный эксперт.
    -
    Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 05.07.2021 01:04
    +2
    firstromario, 05.07.2021 00:54
    Велика втрата що ти збірну не будеш дивитись
    Це точно.
    Ссылка
    firstromario
    online
      firstromario, 05.07.2021 00:54
    +2
    alefteev77, 05.07.2021 00:42
    С такими игроками как Саша Зинченко "закрыть рты, тихо бл...ть" я все меньше и меньше смотрю матчи сборной Украины. Может поменяются тренды в нашей "малороссийской" сборной, тогда поменяю свое отношение. Хотя кто я? Просто диванный эксперт.
    -
    Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
    Велика втрата що ти збірну не будеш дивитись
    Ссылка
    avtv5555
    online
      avtv5555, 05.07.2021 02:04
    0
    alefteev77, 05.07.2021 00:42
    С такими игроками как Саша Зинченко "закрыть рты, тихо бл...ть" я все меньше и меньше смотрю матчи сборной Украины. Может поменяются тренды в нашей "малороссийской" сборной, тогда поменяю свое отношение. Хотя кто я? Просто диванный эксперт.
    -
    Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
    Ты не только диванный эксперт но абсолютный 0 в понимании футбола.Вот средняя оценка по итогам 5 матчей. Итак три лучших игрока сборной Украины; Зинченко-7.22. Ярмоленко- 6.86. Малиновский-6.72 Источник Whoscored. В самом деле смотри дом 2, там ты наверняка лучше разбираешься.
    Ссылка
    scorpio16
    online
      scorpio16, 05.07.2021 01:40
    0
    alefteev77, 05.07.2021 00:42
    С такими игроками как Саша Зинченко "закрыть рты, тихо бл...ть" я все меньше и меньше смотрю матчи сборной Украины. Может поменяются тренды в нашей "малороссийской" сборной, тогда поменяю свое отношение. Хотя кто я? Просто диванный эксперт.
    -
    Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
    Зинченко такой же человек как и ты , еще и молодой и не совсем опытный , раз читает комментарии , тем самым накручивает себя еще больше с критикой диванных экспертов, которые его по сути уничтожали в интернете. Он как и любой человек может поддаваться эмоциям и когда забил столь важный гол для сборной и стал лучшим игроком матча против шведов, у него весь этот негатив вышел. О чем акцентировал внимание и сам комментатор матча что это ответ всем его критикам , с Англией он себя тоже довольно неплохо показал , делал все что он мог в тот момент, учитывая, что пацан с травмой отыграл матч
    Ссылка
    rus
    online
      rus, 05.07.2021 01:12
    0
    alefteev77, 05.07.2021 00:42
    С такими игроками как Саша Зинченко "закрыть рты, тихо бл...ть" я все меньше и меньше смотрю матчи сборной Украины. Может поменяются тренды в нашей "малороссийской" сборной, тогда поменяю свое отношение. Хотя кто я? Просто диванный эксперт.
    -
    Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
    Смотри дом2
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 05.07.2021 00:42
    0
    С такими игроками как Саша Зинченко "закрыть рты, тихо бл...ть" я все меньше и меньше смотрю матчи сборной Украины. Может поменяются тренды в нашей "малороссийской" сборной, тогда поменяю свое отношение. Хотя кто я? Просто диванный эксперт.
    -
    Удивительно, но вся "патриотическая и закамуфлированная" вата активно болела за сборную.
    Ссылка
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