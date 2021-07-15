Журналист угрожал Пересу компроматом, требовал 10 миллионов евро

Издание El Confidencial опубликовало около двух часов записей, на которых президент «Реала» Флорентино Перес жестко высказывается и оскорбляет многих легенд клуба, игроков и тренеров.

Досталось Икеру Касильясу, Раулю, Криштиану Роналду, а также тренерам Жозе Моуриньо и Висенте Дель Боске.

Отмечается, что в 2011-м году журналист, владеющий этими записями, встретился с представителями руководства мадридцев и потребовал 10 миллионов евро за уничтожение пленок, на что в «Реале» ответили отказом.

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